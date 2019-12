Londra, Scotland Yard diventa un hotel di lusso

I suoi uffici hanno ispirato autori come Charles Dickens e Arthur Conan Doyle e ora si apprestano ad ospitare turisti e viaggiatori. Scotland Yard, la storica sede della polizia di Londra, si appresta a iniziare una seconda vita come hotel di lusso, sotto insegne Hyatt.

Albergo a 5 stelle, prenderà il nome di Great Scotland Yard Hotel, dal nome della via su cui si affaccia l'ingresso principale dell'edificio. La struttura, riporta siviaggia.it, dispone di 152 suite con vista su Buckingham Palace e su Westminster Abbey.



Le celle sono state trasformate in aree comuni e sale meeting. Mentre per il tempo libero sono disponibili: il ristorante di cucina britannica ‘The Yard’, guidato dall’executive chef Alex Harper, una sala tè e una palestra aperta 24 ore su 24.



Sono inoltre disponibili il cocktail bar Elephants (ispirato a una banda di ladre dell’800) e il bar Sibin (ispirato alle rivendite illegali di liquore in Irlanda), a cui si accede attraverso una porta segreta.