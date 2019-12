Ikos sbarca in Spagna con un all inclusive di lusso in Andalusia

Aprirà a maggio 2020 Ikos Andalusia, il primo cinque stelle in Spagna della collezione di all inclusive di lusso che porta la firma di Ikos Resorts.

Sulla spiaggia di Guadalmansa, a 55 minuti dall’aeroporto di Malaga e a 20 minuti dal centro di Marbella, il resort si estende su 21 acri di terreno, con una vista spettacolare sul Mediterraneo. Dispone di 411 camere, tra cui suite con una o due camere da letto per coppie e famiglie e le Deluxe Collection, suite collocate in un’area esclusiva dell’hotel con un servizio di personal concierge e servizi speciali, come ad esempio una cena in spiaggia, massaggi gratuiti e accesso esclusivo alla piscina e alla spiaggia riservate.



La ristorazione e i servizi

Sul fronte della ristorazione, Ikos Andalusia avrà sette ristoranti, di cui uno a buffet mediterraneo e sei con menu à la carte curati da chef stellati e una scelta di 300 etichette di vini locali e internazionali. Sei i bar presenti all’interno del resort, cui si aggiungo otto piscine all’aperto e al coperto, oltre a quelle private, e una spiaggia di 420 metri. Sarà anche disponibile il servizio di cameriere in spiaggia e il servizio in camera 24 ore su 24 e la spa sarà dotata di prodotti di bellezza firmati Anne Sémonin Paris.

Tra le attività praticabili il tennis, l’aerobica, il basket, il beach volley, la canoa, il paddle boarding, me anche il mountain biking. I club per i bambini e i ragazzi (dai 4 ai 17 anni) saranno gratuiti.



La 'Local Discovery'

Con il nome di ‘Local Discovery’ il resort proporrà escursioni nella zona circostante con un’esperienza ‘Dine Out’ in ristoranti locali accuratamente selezionati tra Marbella e la città storica di Estepona, a soli 15 minuti di distanza dall’Ikos Andalusia. A disposizione degli ospiti un’auto Mini per l’intera giornata, biglietti per migliori musei di Malaga e pass gratuiti per i giocatori di golf, che potranno usufruire anche dei servizi dell’esclusivo Los Naranjos Golf Club.