I costi proibitivi dell'energia rischiano di pesare eccessivamente sulla gestione delle strutture ricettive montane durante il prossimo inverno. Così, tra dubbi e timori, gli albergatori sono alla ricerca di soluzioni per salvare la stagione turistica di punta, evitando che luce e gas compromettano il business, come emerge dal servizio pubblicato sul nuovo numero di Turismo d’Italia. Una stagione da equilibristi, dunque, per le imprese in quota, consapevoli di essere tra i settori più energivori ed esposti alla crisi delle forniture, ma anche di avere poco tempo a disposizione per strategie ad hoc.

E mentre gli interrogativi incalzano, comincia a farsi strada anche un'altra ipotesi: la chiusura o l'interruzione di attività delle aziende di servizi complementari al prodotto montagna. Ciascun albergo, in definitiva, dovrà valutare da sé i propri margini di manovra.



Il nuovo numero del magazine 'Turismo d'Italia', sfogliabile online, approfondisce questo tema tanto spinoso, quanto pieno di incognite, facendo parlare alcuni dei principali rappresentanti del comparto alberghiero dell'arco alpino.



