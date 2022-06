Malta rilancia il Mice: nasce 'Incentives & Meetings'

di Livia Fabietti

VisitMalta spinge sul Mice e lancia il nuovo brand 'Incentives & Meetings' per promuovere l'arcipelago come meta ideale per la meeting industry.

A sottolineare l'unicità della destinazione è una campagna che, attraverso una serie di immagini geolocalizzate, la tag line 'The Meeting Point of the Mediterranean' e il nuovo hashtag #VMIM, intende raccontare le sfaccettature di uno strategico meeting hub nel cuore del Mediterraneo.



Al fine di offrire informazioni sempre al passo con i tempi, VisitMalta ha aggiornato i canali di comunicazione dedicati al mercato italiano: oltre al restyling del blog è stata lanciata la pagina Linkedin VisitMalta Incentives & Meetings Italia.

"Siamo orgogliosi di avere un canale Linkedin che ci consentirà di comunicare in maniera più veloce e dare un supporto immediato agli operatori", ha spiegato Ester Tamasi, direttore Italia di VisitMalta.

Riaperta al turismo dall'11 aprile, la destinazione ha già fatto registrare risultati positivi: nell'aprile 2022 le presenze dei connazionali sono leggermente aumentate rispetto al 2019. "Confidiamo in un recupero importante: con il programma di rilancio Incentive Scheme abbiamo stanziato 4 milioni di euro per le aziende che vogliono investire nel settore Mice a Malta".