Focus sui boutique hotel di lusso, nasce Considerate Collection di Slh

di Gaia Guarino

Small Luxury Hotels of the World aggiunge un tassello al proprio portfolio con la Considerate Collection. Non un nuovo brand, ma un nuovo punto di vista con un focus sui luxury boutique hotel, esempio di sostenibilità ed eleganza.

"Il nostro punto di forza nel creare questa collezione è stato stringere le giuste partnership con i migliori player in termini di sustainable travel e luxury hospitality" spiega Daniel Luddington, VP of Development di SLH (nella foto).



Si tratta di un programma che per l'azienda ha comportato un investimento di centinaia di migliaia di dollari e ha messo al centro le pratiche 'green' di supporto agli hotel già di proprietà del marchio e a quelli che potrebbero divenirle in futuro. "Abbiamo lanciato la Considerate Collection e stiamo continuamente portandone avanti lo sviluppo - aggiunge Luddington -. In alcuni mercati chiave spingeremo con attività di pubblicità e sponsorship di eventi che ruotano intorno al tema della sostenibilità".



Ospiti indipendenti e che si riconoscono nel marchio

Per quanto riguarda la risposta da parte del trade, per ora si sta dimostrando positiva e incoraggiante. L'obiettivo è capire a mano a mano quale sia il target di questo tipo di strutture e veicolare il prodotto tramite i travel buyer più opportuni. "Il nostro ospite ideale - conclude - è indipendente, si tratta di professionisti che arrivano principalmente da Usa, Uk ed Europa e scelgono Small Luxury Hotels of the World in quanto ritrovano nel brand lo stesso spirito che li guida nella vita di tutti i giorni".