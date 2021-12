di Martina Tartaglino

"Il futuro del turismo è ora e noi siamo pronti". Così Zurab Pololikashvili segretario generale di Unwto ha dato il benvenuto ai rappresentanti di tutti i Paesi all'assemblea generale.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha inviato un messaggio che invita i partecipanti ad adottare risoluzioni che tengano conto della grave crisi climatica e che contribuiscano a colmare disuguaglianze: "L'assemblea generale dell'Organizzazione mondiale del Turismo mette in evidenza che la rilevanza del turismo non è mai stata così chiara. La pandemia ha inflitto un duro colpo al turismo. Paesi che dipendono dal turismo hanno avuto gravi ripercussioni che sommate all'impatto della crisi climatica su vari settori hanno generato una catastrofi economica. Nella ricostruzione e nella ripartenza l'Omt ha un ruolo chiave per ripensare il turismo e i rapporti con le società, le economie, le risorse naturali e gli ecosistemi. Questo significa turismo green, inclusivo e sostenibile".