Le Volpi, il lusso immerso nei Colli Euganei

Relax, natura e buon vino sono gli ingredienti perfetti per un soggiorno sui Colli Euganei. L'ospitalità raffinata tra i vigneti è di casa presso l'agriturismo Le Volpi, struttura che conta 14 camere incastonate nel parco regionale in prossimità di Baone.

Qui la cura del dettaglio e la fusione con il verde circostante permettono agli ospiti di immergersi in un ritmo lento. Punta di diamante è la piscina a sfioro, minimal nelle linee, che si ricongiunge idealmente con il panorama.



Con una permanenza media di 4 giorni, il target di Le Volpi è costituito prevalentemente da coppie over 40, per la maggior parte stranieri, soprattutto tedeschi, austriaci e olandesi, alla ricerca di tutto ciò che sia bellezza, arte e cultura. Anche i prodotti enogastronomici sono un motore trainante.



"Ci piace condividere l'amore per i frutti che questa terra ci regala - racconta Luigi Rossi Luciani, proprietario dell'agriturismo -. Le tradizioni contadine del passato ci accompagnano nel percorso di oggi e sono la base delle importanti ricerche che stiamo portando avanti, con uno sguardo sempre rivolto al futuro".



Le esperienze proposte includono le degustazioni e le visite in cantina. Si aggiungono infine i tour guidati in e-bike.

Gaia Guarino