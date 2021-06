Portopiccolo guarda ai mesi caldi puntando sulle novità in termini di ricettività e di iniziative per coinvolgere ospiti di tutte le età. L'aumento delle 90 nuove unità per quanto riguarda gli appartamenti rappresenta una sfida, ma è proprio la tipologia di prodotto in linea con le richieste del momento.

"La stagione 2021 si presenta con un buon pick up per la parte hotel, con una base su giugno-luglio-agosto attorno al 50% di media, con già dei picchi di massima occupazione su certi weekend", dichiara Michele Gaidano, Portopiccolo director of sales & marketing.



Certamente le tariffe flessibili portano in dote il rischio di cancellazioni last minute, ma in considerazione anche della finestra di prenotazione molto sotto data, prosegue Gaidano, "siamo fiduciosi di replicare quantomeno l'andamento della scorsa stagione estiva con un'occupazione media hotel attorno al 70%".



Oltre l'estate

La volontà di Portopiccolo è quella di destagionalizzare il prodotto puntando su un'idea di benessere allargato fruibile tutto l'anno. "L'estate è perfetta per il mare e l'enogastronomia, l'inverno è per la spa", sottolinea Elena Piazza, marketing manager di Portopiccolo.



Punti di forza del borgo sono sicuramente gli spazi e la tranquillità di cui si gode, oltre alla comodità nel raggiungerlo dall'Italia e dai Paesi più vicini - in particolare Austria e Germania - e la sostenibilità intrinseca alla destinazione.



Gaia Guarino