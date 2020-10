Crociere: Msc Grandiosa certificata Biosafe Ship

Un ulteriore medaglia al petto di Msc Crociere: l'ammiraglia della flotta Msc Grandiosa ha ottenuto la certificazione addizionale di classe Biosafe Ship dalla società di classificazione Rina.

Il riconoscimento certifica che la nave, attualmente impegnata nell'ottava crociera settimanale consecutiva nel Mediterraneo, è dotata di sistemi e procedure operative specifici, in grado di ridurre il rischio di contagio per equipaggio e passeggeri.



Dal 19 ottobre, inizierà a operare anche Msc Magnifica con itinerari di 10 notti nel Mediterraneo orientale e occidentale, seguendo lo stesso protocollo già messo in atto dall'inizio di agosto, che prevede il test universale Covid-19 per tutti prima dell'imbarco. O. D.