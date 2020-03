di Oriana Davini

Più flessibilità per far fronte alla pandemia da Covid-19: le catene alberghiere ampliano le maglie delle policy di cancellazione a favore dei clienti.

In Best Western, conferma l'a.d. per l'Italia, Giovanna Manzi, "per cause di forza maggiore, come i travel ban dei singoli stati, rimborsiamo i clienti ma ovviamente spingiamo sull'utilizzo dei voucher".



Accor e B&B Hotels garantiscono, a chi ha prenotato con tariffa non flessibile, la modifica della prenotazione senza penale come credito per future prenotazioni entro il 30 aprile 2021.



Da Nh Hotel Group fanno sapere che "Stiamo offrendo termini e condizioni flessibili con la nostra Migliore Tariffa Disponibile. Inoltre, a causa dell'incertezza della situazione, stiamo offrendo flessibilità in tutte le prenotazioni e rinunciando alla penale di cancellazione all'interno degli scenari di forza maggiore".



Marriott International consente la modifica o cancellazione gratuita della prenotazione fino a 24 ore prima dell'arrivo entro il 30 aprile 2020, mentre Belmond estende cambio o cancellazione gratuita fino al 31 maggio per prenotazioni già esistenti.