Parte ufficialmente il coutdown per Itb Berlin 2024. Domani si apre uno degli appuntamenti internazionali più attesi dagli operatori del turismo, che quest’anno vedrà la partecipazione nei 27 padiglioni che compongono il quartiere fieristico di 190 Paesi espositori. Host country di questa edizione l’Oman.

Non mancherà il padiglione Italia - 107 Hall 1.2 -, che al suo interno ospiterà quattordici regioni e aziende come Ita e Trenitalia. Attesa per il primo giorno di fiera anche la presenza del ministro del Turismo, Daniela Santanchè.



I temi

Tema portante di quest’anno ‘Pionieri della transizione nel settore dei viaggi e del turismo. Insieme’. Grande, in particolare, sarà l’attenzione sui temi che gravitano attorno alle tecnologie predittive e all’Intelligenza artificiale, nonché sulla sostenibilità.



TTG Italia sarà a Messe Berlin per seguire in presa diretta l’evento. Non perdete il racconto dei tre giorni di fiera.