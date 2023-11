“Visione, azione, futuro”. Questo il leitmotiv del Forum Internazionale del Turismo, la due giorni organizzata dal Mitur e fortemente voluta dal ministro Daniela Santanchè per fare il punto sullo stato di salute dell’industria dei viaggi italiana e tracciare la rotta per il domani, insieme a istituzioni, associazioni di categoria e imprese.

“L’evento - fa sapere la titolare del dicastero del turismo - è l’occasione ideale per avviare una valutazione condivisa e partecipata sull’impatto turistico di ciascuna attività su economia, cultura e società, affinché si ragioni, come ‘Sistema Italia’, sulla centralità di un’industria costituita da famiglie, imprese, aziende italiane che rappresentano il nostro cuore pulsante, l’anima dell’Italia, la passione, l’orgoglio e l’autenticità di quello stile italiano invidiato, apprezzato e ricercato da tutti, nel mondo”.



Ad aprire i lavori, dopo i saluti istituzionali, sarà proprio il ministro Santanchè che illustrerà i risultati del primo anno alla guida del Mitur.



Chi sarà a Baveno

Successivamente si alterneranno sul palco del Grand Hotel Dino di Baveno – moderati dai giornalisti Nicola Porro e Pietro Senaldi – gli esponenti del Governo: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano; il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida; il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso; il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani; il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti; il ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi; il ministro delle Disabilità Alessandra Locatelli e il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.



Ad affiancare i ministri nei vari panel in programma, ci saranno i rappresentanti nazionali e internazionali del mondo imprenditoriale, dell’associazionismo, della cultura, del turismo in ogni sua declinazione, con l’obiettivo “di accendere i riflettori sull’eccellenza italiana di ciascun settore e partire da quella per programmare insieme il presente e il futuro, tenendone in considerazione sfide e opportunità”.



Tra i tanti protagonisti, l’amministratore delegato dell’Enit, Ivana Jelinic; le associazioni del turismo organizzato – Aidit, Assoviaggi, Astoi, Fiavet, Fto, Maavi –; Flavio Briatore, il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca; la presidente di Confindustria Alberghi, Maria Carmela Colaiacovo; la presidente e a.d. di Starhotels Elisabetta Fabri; il ceo di Nh Hotel Group Ramòn Aragonés. E ancora il ceo di Msc Cruises, Gianni Onorato; e il presidente di Ita Airways, Antonino Turicchi.