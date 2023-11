Viaggi slow in bici, webinar TTG con le proposte del Piemonte

Quattro percorsi e un unico obiettivo: permettere a ogni viaggiatore di scegliere liberamente tempi e ritmi della propria vacanza, contando su una rete di ciclovie di ben 270 chilometri. Si intitola “In Bici a Pelo d’Acqua” il webinar del prossimo 15 novembre organizzato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte in collaborazione con TTG Italia.



I percorsi della rete, che hanno tutti come filo conduttore l’acqua, partono da Domodossola, all’estremità settentrionale del Piemonte, per poi discendere lungo la sponda occidentale del lago di Orta. Lungo i percorsi si trovano oltre 200 strutture ricettive di ogni categoria raccolte in un sito dedicato, che contiene anche mappe dinamiche, indicazioni sui siti di interesse culturale e indirizzi utili per il segmento.



Il webinar è dedicato ad agenzie di viaggi, tour operator e operatori del turismo alla ricerca di nuovi percorsi e stimoli da proporre ai propri clienti. Di seguito il link per iscriversi e scaricare la guida gratuita in pdf: http://ttglab.ttgitalia.com/