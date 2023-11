Sono aperte le iscrizioni per il webinar “In bici a Pelo d’Acqua”, l’appuntamento di formazione del prossimo 15 novembre organizzato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte in collaborazione con TTG Italia.



Dedicato ai professionisti del settore, il webinar svelerà i nuovi itinerari per biker ed e-biker che dall’Alto Vallese svizzero corrono lungo l’Ossola per arrivare fino a Novara: 270 chilometri di ciclovie fuori dai circuiti classici in cui si pedala costeggiando fiumi come il Rodano, il Toce, il Ticino e il Sesia e poi i laghi Maggiore, di Mergozzo e d’Orta, nonché la fitta rete di canali irrigui che garantiscono la vita in risaia. Percorsi che sfruttano greenway e strade sterrate di campagna, ma anche strade comunali e provinciali a bassa intensità di traffico.

Durante il training verranno fornite informazioni sulla presenza di servizi per i cicloturisti come punti di noleggio, postazioni di ricarica per gli e-biker e ciclofficine per la riparazione, e indicazioni utili su punti di interesse e strutture ricettive adatte a soddisfare le esigenze del turismo slow. Fin da ora le agenzie e i tour operator registrati possono scaricare la guida a loro dedicata: uno strumento da utilizzare come traccia durante il webinar e, successivamente, come materiale da consultare per la vendita.



Per registrarsi basta cliccare su questo link