I delegati Unesco a Napoli per ‘Cultural Heritage in the 21st century’

I delegati degli Stati membri Unesco a Napoli. Si terrà dal 27 al 29 novembre ‘Cultural Heritage in the 21st century’, conferenza organizzata dal Governo italiano per tramite del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero della Cultura di concerto con l’Unesco, in occasione della celebrazione per il 50esimo anniversario della Convenzione sul Patrimonio Mondiale e della ricorrenza del ventennale della Convenzione sul Patrimonio Immateriale.

“Per tre giorni – ha spiegato Sangiuliano - Napoli ospiterà delegati da tutto il mondo, molti ministri della cultura. Napoli è già una grande capitale culturale mondiale, questa sarà una ulteriore vetrina per affermare la sua bellezza, quando si discuterà di grandi temi universali legati alla cultura”.



L'Italia ospiterà rappresentanti ed esperti dei 194 Stati membri Unesco per elaborare risposte comuni alle nuove sfide poste al patrimonio materiale e immateriale dell'umanità.



I temi

"In quei tre giorni l’Italia porrà al centro dell’agenda Unesco nuove questioni - ha aggiunto il ministro - quali ad esempio il sovraffollamento di alcuni luoghi turistici con la conseguente necessità di regolare i flussi dei visitatori. Importante saranno anche i temi del traffico internazionale illecito di opere d'arte, a cui l’Italia è particolarmente sensibile; dei cambiamenti climatici e del loro impatto sui beni culturali; della tutela del paesaggio che, citando Benedetto Croce, ‘è il volto amato della Patria’; dell’antropizzazione. Siamo sicuri che arriveremo a un documento comune che impegni le nazioni aderenti all'Unesco ad atti consequenziali nell'ambito della cornice che insieme, in un dialogo democratico, civile e garbato, andremo a definire”.



“L’Italia ha molto da dire al riguardo - ha concluso Sangiuliano - se non altro, perché è tra le prime nazioni al mondo ad aver posto tra i principi fondamentali della propria Costituzione la tutela del patrimonio culturale”.