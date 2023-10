Federcongressi&eventi, al via il ciclo di webinar su normative e fiscalità

Prende il via il ciclo di webinar organizzati da Federcongressi&eventi per fornire aggiornamenti dedicati a normative e fiscalità legate al settore del Mice. Primo appuntamento il prossimo 24 ottobre con una sessione su ‘Nuove regole per la gestione dei dati personali secondo il Gdpr’.

“Nel corso del seminario l’avvocato Marco Maglio, presidente dell’Osservatorio Europeo sulla Data Protection e consulente Gdpr di Federcongressi&eventi e Mauro Zaniboni, responsabile normativa e fiscalità di Federcongressi&eventi, affronteranno il tema della gestione e dell’utilizzo dei dati personali a uso promozione e vendita secondo quanto previsto dal Gdpr-General Data Protection Regulation per le attività di promozione relative al settore Mice”, si legge in una nota della federazione.



I webinar dedicati alla fiscalità sono 2: il primo, dal titolo "Rimborsi spese, compensi ai relatori e procedura Cassese”, si svolgerà il 15 novembre dalle ore 16.00 alle ore 17.30 mentre il secondo, "Impostazione fiscale e Iva di un evento internazionale organizzato in Italia o in un paese della comunità europea", il 20 dicembre, sempre dalle ore 16.00 alle ore 17.30.