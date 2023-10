Un’edizione di successo, che ha visto il turismo guardare finalmente avanti, dopo gli anni della pandemia. I trafficati padiglioni di TTG Travel Experience e InOut hanno registrato visitatori in crescita del 19% rispetto al 2022 e presenze in aumento rispetto all’anno pre-Covid. Dati che mostrano come la tre giorni di Rimini sia un appuntamento irrinunciabile per l’industria dei viaggi e il suo indotto.

Diversi i momenti e tanti i volti che hanno segnato questa 60esima edizione, opportunamente celebrata con un party molto partecipato.



Promosso a pieni voti anche il nuovo format di InOut, che ha visto confrontarsi gli attori dell’hospitality e del contract.



Nella fotogallery di seguito alcuni dei protagonisti e degli eventi di quest’anno