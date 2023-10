Tre giorni per immaginare il turismo che verrà. Prende il via oggi l’edizione 2023 di TTG Travel Experience.

Tema portate dell’evento è l’Utopia. Un rimando all’immaginazione e al coraggio di pensare nuove realtà: entrambi elementi fondamentali per affrontare la nuova era del turismo, che negli ultimi anni ha visto profondi cambiamenti. Sul numero di TTG Today distribuito oggi in fiera e disponibile anche con la digital edition, tutti i dettagli per vivere i tre giorni dell'evento.



InOut

L’appuntamento, che arriva quest’anno alla sua 60esima edizione, si arricchisce con InOut|The Contract Community, il nuovo format che riunisce le 4 manifestazioni del settore indoor e outdoor: SIA Hospitality Design, Sun Beach&Outdoor Style, Superfaces e la nuova Greenscape.



Visitare la fiera

Dal punto di vista operativo, TTG Travel Experience si prospetta come da tradizione il marketplace privilegiato per il b2b, in grado di fornire gli strumenti giusti per l’ottimizzazione dell’incontro fra domanda e offerta.



Gli incontri

Già nel corso della giornata odierna, mercoledì 11 ottobre, Meet & Match rappresenta il momento di ‘speed date’ in cui tutti i buyer incontrano gli espositori italiani prima dell’inizio degli appuntamenti allo stand.



Un modo per completare l’agenda online o individuare nuove proposte da approfondire durante i giorni di fiera. Ogni buyer avrà a disposizione il proprio desk personalizzato, dove incontrerà gli espositori interessati senza momenti prefissati.



Grazie a My Agenda, poi, sarà possibile fissare incontri dedicati alla destinazione Italia. My Agenda è una piattaforma di ultima generazione per la registrazione buyer e per il matchmaking, che mette in contatto domanda e offerta in maniera mirata consentendo a buyer e seller di crearsi un’agenda di appuntamenti ad hoc nei tre giorni della manifestazione. Agenzie di viaggi e tour operator potranno inoltre confrontarsi con i rappresentanti delle destinazioni straniere grazie a Meet Your Destination, un’agenda online che consente di pianificare gli incontri che avverranno poi direttamente in fiera.



Ma non è tutto: da quest’anno la manifestazione compie un nuovo passo nell’ottica dell’internazionalizzazione grazie a TTG Med, che mira a intercettare le esigenze dei Paesi stranieri desiderosi di venire in contatto, in fiera, non solo con le realtà italiane, ma anche con altri mercati turistici, in particolare quelli dell’area mediterranea.

