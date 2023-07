Nuova sede in Costa Smeralda per Forte Luxury Events

Forte Luxury Events è sbarcata in Sardegna. La società specializzata nell’organizzazione di eventi di lusso ha festeggiato l’apertura della nuova sede in Costa Smeralda, nella piazza centrale di Porto Cervo. Madrina dell’evento è stata Martina Colombari.

Forte Luxury Events è nata nel 2022 in Toscana, a Forte dei Marmi, dall’intuizione dei coniugi Pietro Artuso e Simona Mangiola con l’idea di offrire una nuova idea di eventi di lusso, incentrati sull’esclusività, ma anche sulla condivisione di momenti speciali e di alto profilo.



“L’obiettivo alla base dei servizi di FLE è creare per ciascun cliente un prodotto tailor made, mettendo in campo l’esperienza e il know how dei numerosi professionisti coinvolti -spiega Artuso- ognuno dei quali rappresenta sempre il meglio del settore di appartenenza. Che si tratti di una proposta di matrimonio, di una festa a tema a bordo di uno yacht o di una convention esclusiva. La filosofia è: qualsiasi cosa, purché non sia replicabile”.



Grazie ad una crescita esponenziale, dopo la sede principale a Forte dei Marmi e in Costa Smeralda si prevede l’apertura in altre mete. “Nel 2024 apriremo anche nel Principato di Monaco, in Costa Azzurra, a Milano e si pensa anche a Roma, mercati dove il segmento luxury è sempre più in crescita e in cerca di esclusività”.

Paola Trotta