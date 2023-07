"Sono sei visual, che rappresentano al meglio tutte le diverse anime di TTG-InOut 2023, il più importante marketplace italiano del turismo e dell'ospitalità organizzato da IEG. Si tratta di immagini che hanno il compito di interpretare l'anno dell'Utopia, tema dell'edizione 2023. Frutto dell'integrazione fra intelligenza umana e artificiale, i visual caratterizzeranno le manifestazioni in scena dall'11 al 13 ottobre presso il quartiere fieristico di Rimini.

"La nostra divisione è sempre stata animata da un approccio innovativo, un pensiero utopico che negli anni ci ha aiutato ad evolvere - commenta Gloria Armiri, group exhibition manager - Tourism & Hospitality Division di Italian Exhibition Group -. Il lavoro di analisi e strategia sul fronte della comunicazione dura mesi e le nostre ispirazioni sono le più ampie possibili. Ascoltiamo le nostre community, ma andiamo oltre per portarle oltre: una contaminazione positiva con mondi al di fuori dei nostri come la tecnologia, la fotografia, la moda, l'arte ci aiutano ad offrire prospettive fresche e talvolta disruptive...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)