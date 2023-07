Venice Hospitality Challenge: a ottobre la regata del decennale

La decima edizione della Venice Hospitality Challenge prenderà il via il 14 ottobre 2023. Riservata come sempre ai Maxi yacht, la regata replica la formula che prevede una sintesi tra lo spirito marinaro e l’impegno nel testimoniare sportivamente l’ospitalità veneziana. È, tra l’altro, l’unica regata al mondo che si svolge interamente in un circuito cittadino, dando vita a uno spettacolo di imbarcazioni sulle rive del bacino di San Marco.

Per celebrare il decennale, si legge su Hotelmag, verrà allestita una mostra a Palazzo Vittoria, alle Zattere, in cui saranno esposti premi, poster e memorabilia dei vincitori e partecipanti delle edizioni passate; l’apertura al pubblico è prevista dal 30 settembre al 15 ottobre.



Confermata anche quest’anno la partecipazione di importanti hotel 5 stelle di Venezia, tra cui il Sina Centurion Palace, Ca’ Sagredo Hotel e il nuovo Nolinski Venice. Skipper ed equipaggi si contenderanno il ‘Cappello del Doge’, che per questa decima edizione sarà realizzato da Adriano Berengo, maestro vetraio del laboratorio muranese.



“La prossima Venice Hospitality Challenge – ha affermato Mirko Sguario, presidente dello Yacht Club Venezia e patron della manifestazione – festeggerà il suo decimo anniversario. Dopo dieci anni i partecipanti sono più che raddoppiati, grazie anche alla collaborazione del Comune di Venezia”.



“La Vhc diventata una delle manifestazioni più importanti per la nostra città – ha sottolineato Lorenza Lain, general manager di Ca’ Sagredo -, essendo, al tempo stesso, evento sportivo ed evento glamour. Quest’anno, nell’occasione del decennale, la Venice Hospitality diventa anche simbolo dell’unione tra sport e cultura: la mostra celebrativa è un’antologia dei dieci anni e, per ogni anno, ci saranno i premi ‘Cappello del Doge’ e verranno ricordati gli alberghi che hanno partecipato alla competizione abbinati ai Maxi più famosi; inoltre verranno esposte le opere dei fotografi che hanno immortalato la regata”.