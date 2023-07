Luxury Event by TTG: arriva l’evento per i protagonisti dei viaggi di lusso

Arriva un evento interamente dedicato al mondo del luxury travel creato dall’esperienza IEG e TTG Travel Experience. Il 10 ottobre 2023, il Teatro Galli di Rimini sarà location di eccezione per Luxury Event by TTG, il nuovo format riservato alle aziende del turismo alto di gamma.

Luxury Event by TTG rappresenta un'opportunità strategica per ampliare la rete di contatti e presentare l’offerta di lusso a una platea selezionata di buyer internazionali specializzati in questo segmento.



Per agevolare l’incontro tra domanda e offerta ogni partecipante potrà disporre di un'agenda appuntamenti con una selezione di operatori provenienti da tutto il mondo. Il team di esperti di IEG si occuperà della sezione dei buyer e del matching in agenda.



L’appuntamento è imperdibile per ville e appartamenti di prestigio, hotel 5*****, tour operator specializzati in luxury travel, operatori di servizi esclusivi, compagnie aeree, shopping luxury mall

e Dmc che avranno l’occasione di incontrare buyer provenienti da Europa, Nord America, Sud America, Paesi del Golfo, India e Asia.



I buyer appartengono ai circuiti di alto livello del turismo internazionale: Virtuoso, Traveller Made, Serandipians by Traveller Made, Signature Travel Network, Travel Leaders Network, Ensemble Travel.



L’appuntamento, rigorosamente b2b, si terrà nella prestigiosa cornice del Teatro Galli, nel pieno centro di Rimini, che offre un'atmosfera esclusiva e raffinata, creando un evento che offrirà un contesto ideale per costruire collaborazioni strategiche nel settore del lusso.