Fiere, il ministro del Turismo ribadisce il sostegno economico del Governo

“Abbiamo finanziato con le risorse del Fondo unico nazionale del turismo tutti gli eventi che possono aiutare le fiere, abbiamo dato incentivi a fondo perduto e crediti d’imposta per l’ammodernamento e la riqualificazione sostenibile". Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha voluto sottolineare il sostegno del Governo al comparto, definito fondamentale per tutta l'industria del turismo.

"Abbiamo messo a disposizione incentivi economici per l’acquisizione di eventi internazionali - ha poi proseguito - e un’aliquota Iva ridotta sulle quote di iscrizione agli eventi internazionali”.



Ma secondo Santanchè va fatto uno sforzo in più per colmare il gap di una industry che, sviluppando all’estero meno del 10% dei ricavi complessivi, sconta ancora un basso grado di internazionalizzazione. “Dobbiamo sapere fare meglio e di più squadra. Molto spesso anche questo settore ha visto divisioni e l’auspicio che vi faccio è di lavorare di più e meglio come squadra, soprattutto nell’andare all’estero. Dobbiamo saper raccogliere questa sfida, fare magari qualche rinuncia e avere la capacità di guardare qual è il grande obiettivo per il vostro comparto e per il Paese. Se lo farete, non avrete competitor perché - ha concluso Santanché - siete i più bravi”.