Ci sarà tempo fino al 12 giugno per presentare le proprie candidature per la quinta edizione di Book&Go, lo spazio dedicato al racconto di viaggio che si terrà dall’11 al 13 ottobre a Rimini Fiera nel corso di TTG e InOut, la manifestazione b2b dedicato all’industria turistica organizzata da Italian Exhibition Group.

Tema portante di questa edizione sarà quello che contrassegnerà tutto l’evento, Utopia, che guiderà la selezione dei candidati. Questi potranno presentare la propria opera, libri, guide e, da quest’anno, anche videoproduzioni nella forma di cortometraggi.



I dettagli

Gli eventi dedicati a Book&Go si terranno anche quest’anno nell’Arena BeActive, una scelta fatta negli anni per sottolineare l’importanza di dare dinamicità al prodotto e alla sua narrazione, allargandola ai viaggiatori/scrittori e ai videomaker.



Per partecipare, libri e video dovranno essere realizzati o pubblicati nel 2022 o 2023 e la candidatura è aperta (a questo link) agli autori, alle case editrici e case di produzione che si occupano di Viaggi, nello specifico di Turismo Attivo, Culturale, Enogastronomico e Narrazione del territorio e del paesaggio. Per quanto riguarda i video, inoltre, questi dovranno avere una durata massima di tre minuti. Durante l’evento ogni autore avrà a disposizione 45 minuti per la presentazione e avrà a disposizione un corner per firma-copie e autografi.