Sarà Utopia il tema portante della prossima edizione di TTG Travel Experience e InOut, il tradizionale appuntamento b2b dedicato all’industria del turismo organizzato da Italian Exhibition Group, che si terrà nel quartiere fieristico di Rimini dall’11 al 13 ottobre 2023. Un tema inteso nella sua accezione pienamente positiva, quando viene utilizzato nel senso di ideale realizzabile.

“Ogni anno scegliamo per la nostra manifestazione un tema portante, un concetto che in una sola parola rispecchi il momento storico, sociale ed economico in cui si trovano ad operare le aziende del settore - spiega Gloria Armiri, Group Exhibition Manager - Tourism & Hospitality Division di Italian Exhibition Group -. Un esercizio di analisi e di sintesi reso possibile dal nostro contatto quotidiano con aziende e territori attraverso il lavoro di tutti i team della Divisione Tourism & Hospitality, da quello commerciale alla redazione; un ascolto costante anche attraverso i molti eventi legati alla manifestazione e agli appuntamenti collaterali organizzati nel corso dell’anno”.



Il concetto

Il comparto del turismo e dell’hospitality è in piena fase trasformativa. Non più semplice spazio di evasione e vetrina della bellezza, il prodotto di viaggio si modifica in funzione delle nuove sfide imposte dalla contemporaneità. Le imprese del settore guardano con nuovi occhi a un tempo che le vede direttamente coinvolte nel contrasto al riscaldamento globale, alle disparità di genere, all’emergenza energetica. È il tempo dell’Utopia, intesa come creatività orientata alla trasformazione profonda di servizi, prodotti, strategie di comunicazione e di vendita.



“Le numerose notizie di prodotti e servizi nati recentemente dalla necessità di coniugare le aspettative dei viaggiatori con le priorità ambientali e sociali sono una conferma di come l’industry stia puntando a orizzonti nuovi e a prospettive inconsuete - aggiunge Armiri -. Utopia è la parola più adatta per sintetizzare questo ammirevole sforzo di creatività e progettazione messo in campo dai diversi attori del settore”.



Visual

Anche il visual scelto per rappresentare la tematica TTG - InOut 2023 richiama l’urgenza di disegnare un nuovo ordine per lo sviluppo del comparto, delle imprese, dei prodotti. L’inserimento del Phi nel logotipo Utopia rafforza il rimando al pensiero greco, invitando gli attori del settore a una progettazione creativa e allo stesso tempo estremamente razionale e calata nella contemporaneità.



Le arene per Think Future

Il tema dell’Utopia si concretizzerà anche nel racconto delle strategie attuate da imprese e territori per creare nuovi prodotti, servizi e narrazioni. Declinato su 9 Arene, Think Future è il ricco palinsesto di eventi, confronti e dibattiti animati da accademici e professionisti del settore che distingue TTG – InOut da qualsiasi altra manifestazione del settore del turismo e dell’ospitalità. E sempre Utopia è anche il tema che guiderà la selezione dei candidati a Book&Go, lo spazio dedicato al racconto di viaggio. È aperta la call per segnalare libri, guide e, da quest’anno, anche videoproduzioni che i 12 autori selezionati presenteranno direttamente al folto pubblico di professionisti presenti alla manifestazione.



Il claim

Infine il claim, ‘Live. Believe.’ a sintetizzare come il tempo dell’Utopia vive (Live) e si manifesta già nelle molte nuove proposte di turismo trasformativo che rispondono al desiderio di accrescimento personale espresso dal viaggiatore. Inoltre le imprese del turismo e dell’hospitality sono dunque consapevoli (Believe) di essere parte di una rete di relazioni complessa, in cui chi viaggia e chi fa viaggiare opera all’interno di un sistema che necessariamente si rapporta all’etica, all’economia, ai nuovi equilibri geo-politici e sociali, nonché al cambiamento climatico, ormai capace di spostare significativi flussi di viaggiatori su mete alternative al consueto.