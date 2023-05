IEG: il cda approva il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo

Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group, società quotata presso l’Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A, ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2023. I ricavi del gruppo al 31 marzo 2023 si attestano a 77,0 milioni di euro, in aumento di 39,0 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2022.

“Nel primo trimestre 2023 il Gruppo consegue risultati estremamente positivi, con il record di fatturato, il ritorno alla redditività e alla generazione di cassa - evidenzia l’a.d. Corrado Peraboni -. I segnali di ripartenza post pandemia, che si erano manifestati alla fine del 2022, si sono ulteriormente consolidati e hanno consentito al Gruppo di recuperare i volumi di alcune manifestazioni che nel primo trimestre 2022 avevano subito slittamenti di calendario, ma soprattutto di registrare una solida crescita organica, unitamente all’espansione del portafoglio prodotti con le prime edizioni di K.EY, dopo lo spin off da Ecomondo, e My Plant & Garden, alla prima edizione dopo l’acquisizione”.



Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) Adjusted del primo trimestre 2023 è pari a 24,7 in aumento di 17,7 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in cui era pari a 7,0 milioni di euro. L’Adjusted Ebitda Margin si attesta al 32,1% sui ricavi rispetto al 18,4% rilevato nello stesso periodo del 2022. Il recupero della marginalità registrata nel primo trimestre 2023 di circa 13,7 punti percentuali è trainata sia dalla ripresa dei volumi post pandemia (effetto ‘Restart’), ma anche dalla crescita organica





“Continueremo nel proseguo dell’esercizio 2023 il perseguimento degli obiettivi strategici eseguendo i piani di investimento e sviluppo, sia nazionale sia internazionali, attraverso partnership strategiche, nuove acquisizioni ed espansione dei nostri prodotti, mantenendo il focus sul recupero della marginalità”, conclude Peraboni.