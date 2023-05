di Silvana Piana

Seconda giornata di lavori al Meet Forum 2023, in corso al Palazzo dei Congressi di Stresa, sul tema generale del turismo sostenibile. Oggi sono in programma i seminari tematici, organizzati in 3 macrotavoli, secondo i principi Esg: Enviroment - Sostenibilità Ambientale; Social - Sostenibilità Sociale; Governance - Sostenibilità Economica.

Momento clou del programma odierno è la ‘main conference’ di chiusura, con la sintesi delle principali proposte condivise e prioritarie emerse dai ‘Laboratori’ di queste due giornate, da mettere a disposizione delle istituzioni nazionali e internazionali e degli stakeholder del mondo del turismo. Alla conferenza partecipano il ministro del Turismo, Daniela Santanchè; Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori Intesa Sanpaolo; il principe Vitaliano Borromeo; Dina Ravera, ceo Destination Italia; Adriano Apicella, ceo Welcome Travel Group; Sara Digiesi, ceo Best Western; Franco Gattinoni, presidente Fto; Enrico Giovannini, direttore scientifico di Asvis; Luca Patanè, vicepresidente Fto e presidente Gruppo Uvet.



“La sostenibilità sociale delle imprese della filiera turistica si sta rivelando un tema cruciale - ha affermato Dina Ravera (nella foto), ceo Destination Italia, organizzatore di Meet Forum 2023 -, in un momento storico in cui non è facile trovare personale qualificato, e in cui le nuove generazioni di addetti mostrano valori e attitudini diverse dal passato. Anche il mondo finanziario sta guardando con occhi nuovi e strumenti innovativi le aziende sostenibili, e, a questo riguardo, possiamo contare sulla partecipazione di Intesa Sanpaolo, main sponsor di questo evento, che pone una grande attenzione allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pmi”.