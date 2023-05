Si aggiungono nuovi nomi alla lista dei relatori di Meet Forum, l’appuntamento ideato da Portale Sardegna, organizzato da Destination Italia e che vede TTG Italia come Media partner. L’evento, che si terrà a Stresa il 9 e 10 maggio, si conferma come punto di incontro fra alcuni dei principali esponenti dell’industria turistica italiana.

I nomi

Tra i relatori già confermati Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori di IntesaSanpaolo; Riccardo Illy, presidente di Polo del Gusto; l'imprenditore Federico Grom; Luca Patanè, presidente del gruppo Uvet; Adriano Apicella, ceo di Welcome Travel Group.



L’edizione 2023 di Meet Forum è dedicata alla sostenibilità. “Non solo nella sua primaria accezione ambientale – dice Dina Ravera, azionista di riferimento di Destination Italia -, ma anche sociale e di governance economico finanziaria, perché il turismo sostenibile è oggi una enorme opportunità di sviluppo del territorio, oltre che di tutta la filiera turistica”.



Temi quali la riduzione dei consumi elettrici o il risparmio idrico sono di grande interesse per gli operatori, che si trovano ad affrontare costi crescenti. “Ma anche la sostenibilità sociale delle imprese della filiera turistica si sta rivelando un tema cruciale, in un momento storico in cui non è facile trovare personale qualificato, e in cui le nuove generazioni di addetti mostrano valori e attitudini diverse dal passato. Anche il mondo finanziario sta guardando con occhi nuovi e strumenti innovativi le aziende sostenibili” dice ancora Ravera.



La giornata del 9 maggio sarà dedicata al lavoro di esperti, selezionati e coordinati da un Comitato Scientifico, organizzati su tre tavoli tecnici (environmental, social e governance), mentre la giornata del 10 maggio sarà aperta a tutti gli operatori di settore, che potranno iscriversi e partecipare a seminari ad alta intensità formativa ed informativa.



Le iscrizioni al Meet Forum sono aperte a questo link