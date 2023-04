Appuntamento dal 12 al 14 maggio con 'Obiettivo X 2023'. L'evento annuale di Ota Viaggi, che quest'anno ha ottenuto il patronicio dell'Enit si terrà in Sicilia presso il CDS Hotels Terrasini.

Momento clou della tre giorni - che riunirà importanti protagonisti del turismo organizzato - due panel, moderati dal direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista: 'Il comparto dei trasporti in Italia con pro e contro da affrontare', in cui interverranno Ita Airways, Trenitalia, Gnv, Moby, Tirrenia; e 'Alla scoperta dei Leader della Filiera turistica Italiana', con i rappresentanti Ota Viaggi, Msc Crociere, Idee per Viaggiare, Enit e Kel12 Cultura del Viaggio.



La chiusura del secondo panel sarà a cura dell’amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic, che presenterà le attività dell’Ente a breve e lungo termine.



Nei tre giorni di evento saranno presenti 16 partner ufficiali, 250 gli agenti di viaggi e saranno 7 le strutture da visitare.



Paola Trotta