InOut|The Contract Community si svela in anteprima al Fuorisalone del Mobile di Milano. Il nuovo appuntamento di Italian Exhibition Group dedicato al mondo forniture e contract per l’ospitalità si posiziona all’interno del principale evento dedicato a design e arredamento con un’area dedicata, allestita presso lo spazio dOT di piazza San Marco, in collaborazione con V Group, organizzatore di My Plant&Garden e della sezione Greenscape di InOut.

Ecco alcuni scatti dello spazio e del cocktail di presentazione dell'evento, al debutto dall’11 al 13 ottobre 2023 alla Fiera di Rimini, in contemporanea con la prossima edizione di TTG Travel Experience.