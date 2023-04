BCD Travel, Edoardo Priori è il managing director per l’Italia

BCD Travel ha nominato Edoardo Priori managing director per l’Italia. L’annuncio da parte della società specializzata nella gestione dei viaggi corporate arriva dopo sei mesi in cui Priori ha ricoperto il ruolo ad interim.

Il manager continuerà a supervisionare la gestione operativa e finanziaria di BCD Travel Italy, società interamente partecipata da BCD Travel, presente nella Penisola con 5 uffici, situati a Milano, Torino, Treviso, Firenze e Guardiagrele; e oltre 300 dipendenti.



La carriera di Priori all’interno di BCD è iniziata nel 2018, in qualità di legal counsel. Nel settembre 2022 è stato nominato managing director ad interim per l'Italia, con un focus sulla fidelizzazione e l’acquisizione dei clienti. Inoltre, ha contribuito al processo di integrazione globale con l’obiettivo di ottimizzare i processi e di introdurre la suite completa di soluzioni tecnologiche global sui clienti italiani.



In qualità di managing director per l'Italia, Priori riporta a Joanna Greenfield, senior vice president, Europe, che supervisiona la crescita dell’Italia, Francia, Benelux, Regno Unito, Irlanda e dell’European Service Center.