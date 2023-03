A Dubrovnik la sesta edizione dell’Adriatic Sea Forum

Torna a Dubrovnik l’Adriatic Sea Forum-Cruise, Ferry, Sail & Yacht. La sesta edizione dell’evento internazionale itinerante dedicato al turismo via mare in Adriatico, ideato e organizzato da Risposte Turismo, si svolgerà giovedì 4 e venerdì 5 maggio 2023, in partnership con la Dubrovnik Port Authority e il Comune di Dubrovnik.

“Siamo lieti di tornare ad incontrarci a Dubrovnik dopo l’edizione del 2015 - commenta Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo -. In questi anni il turismo via mare ha visto alcune forti accelerazioni e cambiamenti, dalla diffusione del digitale all’affacciarsi di nuovi segmenti di domanda solo per citarne due. Mentre altri, uno su tutti la notorietà e l’appeal del brand Adriatico come destinazione turistica, sono ambiti su cui si può ancora incidere molto e intervenire per essere sempre più competitivi rispetto ad altre aree del Mediterraneo e del mondo”.



Tra gli speaker attesi, il Ministro del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture della Croazia, il presidente di Espo - European Sea Port Organisation, la direttrice tourism, proximity and digitalisation per la Dg Grow della Commissione Europea ed il ceo della European Travel Commission.



“Apriremo Adriatic Sea Forum – prosegue di Cesare – presentando i risultati della nuova edizione di Adriatic Sea Tourism Report con le statistiche e le informazioni aggiornate da Risposte Turismo per tutti i comparti del maritime tourism. Presenteremo nel dettaglio i dati e le tendenze di un Adriatico già capace nel 2022 di registrare 22 milioni di persone movimentate in oltre 50 porti per i soli comparti crociere e ferry, e con una articolata e capillare offerta per la nautica composta da 330 strutture, con una disponibilità complessiva di oltre 200 posti barca per gli yacht di oltre 50 metri. Ma porremo anche l’accento su dinamiche che, già prima della pandemia, vedevano e vedono tuttora quest’area mostrare alcuni segnali di rallentamento, o quantomeno di mancata accelerazione, che meritano di essere esaminati per capire come impostare le future scelte”.



I temi

Numerosi i temi che verranno affrontati nella due giorni di Adriatic Sea Forum: dal futuro della crocieristica nell’area ai nuovi progetti di investimento riguardanti la nautica, dal rilancio della vacanza via ferry al connubio tra sostenibilità e crescita economica ed occupazionale dei territori, fino alle potenzialità del brand “Adriatico”.



Oltre 40 speaker internazionali. Tra questi, Valentina Superti, direttrice Tourism, Proximity and Digitalisation per la Dg Grow della Commissione Europea; Roberto Perocchio, presidente di Assomarinas; Zeno D’Agostino, presidente di Espo (European Sea Port Organisation) e dell’AdSP del Mare Adriatico Orientale; Oleg Butković, ministro del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture della Croazia ed Eduardo Santander, executive director della European Travel Commission.