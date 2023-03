Aefi, approvato il nuovo statuto e apre agli organizzatori senza quartiere fieristico

L’Assemblea dei soci di Aefi ha approvato all’unanimità il nuovo statuto. Come auspicato dal Governo e in accordo con Cfi (Comitato Fiere Industria), l’associazione ha aperto all’adesione degli organizzatori di eventi fieristici senza quartiere, andando così verso un’unica rappresentanza dell’intera filiera del sistema fieristico.

“Il traguardo di oggi è frutto di un lungo lavoro, iniziato tre anni fa, prima della pandemia e che oggi i soci hanno approvato all’unanimità – commenta il presidente Aefi Maurizio Danese -. L’apertura agli organizzatori di eventi fieristici senza quartiere consente alla nostra associazione di diventare unico interlocutore del mondo fieristico come auspicato dal Governo”.



Per il presidente di Cfi Massimo Goldoni “il nuovo Statuto di Aefi è in linea con ciò che stiamo perseguendo da tempo per rendere più efficiente la rappresentanza del sistema fieristico italiano, un comparto fondamentale per l’internazionalizzazione del Made in Italy”.