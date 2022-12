Il futuro del turismo nella Vision +23 by TTG

"Riscrivere un mondo nuovo. È 'The Re-coding Game' il tema della Vision +23 by TTG, presentata a TTG Travel Experience da Laura Rolle, docente ed esperta in tendenze di consumo, innovazione e semiotica applicata al branding. ll tema della scorsa edizione, 'Shape Shifting', evolve verso una direzione creativa e costruttiva, che pone al centro la mutazione dei significati, la ricodifica del senso della realtà. "Per riscrivere un mondo nuovo - precisa Rolle - il gioco sembra essere il linguaggio più indicato". La creatività pare dunque l'unica via per immaginare nuovi mondi e plasmare il futuro.Come ogni anno, lo studio traccia i cinque Deep Trend che guideranno le future strategie degli operatori...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)