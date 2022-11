Wttc Global Summit, si parte il 28 novembre: temi e protagonisti

I principali player della travel industry mondiale si danno appuntamento a Riyadh per la 22esima edizione del WTTC Global Summit. L'evento inizierà il 28 novembre: temi caldi saranno soluzioni concrete per lo sviluppo economico del settore, la creazione di nuovi posti di lavoro e più in generale - come recita il tema del summit - rendere realtà l'idea di un 'Travel for a Better Future'.

Tra i partecipanti vi saranno i ceo di importanti brand dell'ospitalità come Anthony Capuano, ceo di Marriott, e Christopher Nassetta, presidente e ceo di Hilton. Si aggiungeranno rappresentanti dei t.o., investitori, adv, enti del turismo e ministri come Ahmed Al-Khateeb, ministro del Turismo saudita.



Durante le sessioni in agenda si parlerà in particolare della necessità del comparto turistico di implementare un'offerta sempre più diversificata, bilanciando crescita sostenibile e innovazione. G. G.