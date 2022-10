Successo per la decima edizione di IBE Intermobility and Bus Expo

IBE Intermobility and Bus Expo appuntamento di IEG Italian Exhibition Group si riconferma, in occasione della decima edizione, l’appuntamento di riferimento per tutto il mondo del trasporto collettivo e delle filiere industriali connesse. MaaS, Intermobilità, Formazione professionale per autisti, manager, e dirigenti di servizio; trasporto su gomma a lunga percorrenza, Turismo Slow e la transizione elettrica sono stati alcuni dei temi più dibattuti della tre giorni riminese.

Il primo Forum Nazionale della nuova mobilità sostenibile collettiva, a cura del Comitato Tecnico Scientifico di IBE, ha dato ufficialmente il via alla manifestazione confermando il ruolo di catalizzatore di IBE e il suo essere luogo privilegiato per dibattiti e tematiche così attuali. Il professor Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibile, ha dichiarato a margine: “Gli incentivi per il rinnovo in senso ecologico dei mezzi pubblici e la maggiore attenzione alla qualità dei servizi per l’utenza, il boom dei bonus per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale, la sharing mobility, destinata a dare un forte contributo in termini di flessibilità degli spostamenti, il fiorire di applicazioni che consentono di monitorare e geolocalizzare i mezzi e garantire servizi integrati efficienti, la sperimentazione nelle grandi città del progetto Mobility as a Service, il rafforzamento del ruolo dei mobility manager, sono tutti elementi innovativi che fanno prevedere un forte cambiamento nell’uso delle diverse modalità di mobilità e dei comportamenti individuali, introducendo un nuovo concetto di mobilità locale integrata”.



L’edizione 2022 di IBE Intermobily and Bus Expo è stata teatro di oltre 30 tra tavole rotonde, workshop e seminari ufficiali che si sono svolge principalmente nelle due nuovissime arene che hanno caratterizzato IBE: La TPL Arena e la BUSiness Arena.