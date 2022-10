In occasione della decima edizione di Mirabilia, Borsa Internazionale del Turismo Culturale in corso a Genova, Andrea Prete, presidente Unioncamere, fa il punto sul ruolo delle camere di commercio italiane per il turismo.

"Siamo davanti a un comparto che cambia, con una domanda che, anche grazie alle nuove tecnologie, si è diversificata nel tempo", sottolinea. "La pandemia, inoltre, ha portato la gente verso la scoperta di luoghi vicini, ricercando benessere e sostenibilità".



A oggi, un terzo delle camere di commercio fa parte del Network Mirabilia, da ciò una grande attenzione ai trend della travel industry anche per voce di Isnart che ha analizzato target di viaggiatori variegati per età e interessi. "L'offerta deve essere segmentata per soddisfare i bisogni di tante tipologie di visitatori - aggiunge Prete -. Come sistema camerale abbiamo messo a punto un nuovo progetto centrato su tre obiettivi". G. G.