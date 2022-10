Anche quest'anno l'informazione targata TTG Italia avrà un ruolo di primo piano nel corso di TTG Travel Experience, l’appuntamento organizzato da Italian Exhibition Group a Rimini Fiera che si terrà dal 12 al 14 ottobre in concomitanza con SIA Hospitality Design, SUN Beach&Outdoor Style e Superfaces. Tre giorni nei quali notizie, interviste, retroscena, podcast, rumors e gossip andranno ad arricchire ulteriormente l’imponente ed autorevole programma della manifestazione.

I Today e Luxury

Durante la Fiera già dal mattino verranno distribuiti i tre Today realizzati dalla redazione a Rimini con tutte le notizie di mercato del settore, le ultime novità delle aziende, le analisi su andamento e prospettive del comparto. Today che saranno disponibili anche online sulla Digital edition. E per visitatori ed espositori che soggiornano nei principali alberghi di Rimini sarà anche possibile sfogliare i giornali in anteprima direttamente in hotel.



Inoltre verrà distribuito in fiera anche TTG Luxury, il magazine interamente dedicato al turismo up level: 68 pagine con le principali tendenze di un segmento che non sembra conoscere crisi e che sprona gli attori che operano in questo mercato a proporre in continuazione novità, andando oltre ogni confine. Anche TTG Luxury potrà essere sfogliato online sulla digital edition.



Agenzia di stampa e podcast

Ma le proposte di TTG Italia non si fermano qui. Ogni giorno ci saranno news in presa diretta sull'agenzia di stampa www.ttgitalia.com con aggiornamenti continui sugli attori del mercato e sulle prospettive dell'industria in questo momento difficile per il settore. Notizie che verranno veicolate anche attraverso i nostri canali social, mentre sulle principali piattaforme di distribuzione sarà possibile ascoltare i podcast con le interviste in fiera nel canale Gente di Viaggi.