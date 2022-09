Qatar, a ottobre il mondo del Mice a Doha per inVoyage

Il mondo del Mice approda in Qatar. Dal 2 al 5 ottobre, il Paese ospiterà inVoyage, evento che riunirà a Doha 200 professionisti degli eventi incentive e dei viaggi di lusso provenienti da 24 Paesi.

La manifestazione – che si terrà presso il nuovo Rixos Gulf Hotel Doha, luxury resort che sarà inaugurato a breve - è organizzato in collaborazione con Rixos Gulf Hotel Doha, Qatar Tourism, Discover Qatar e Qatar Airways.



“Siamo entusiasti di poter sostenere questo evento turistico di alto livello che porta sulle nostre coste personalità di spicco del settore da tutto il mondo – afferma il chief operating officer di Qatar Tourism, Berthold Trenkel - :. Il settore Mice rappresenta per noi un obiettivo fondamentale, dal momento che il Qatar vanta collegamenti diretti con più di 150 destinazioni dislocate in tutti i continenti grazie a Qatar Airways, la migliore compagnia aerea del mondo; riteniamo che ciò faccia del nostro Paese un hub ideale e accessibile per le imprese. Offriamo centri congressi dedicati, come il Doha Exhibition and Convention Centre (DECC) e il Qatar National Convention Centre (QNCC), oltre a una fantastica gamma di hotel, di cui il nuovo Rixos Gulf Hotel Doha è esempio spettacolare.”