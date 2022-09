MiTur: un milione di euro per il Mice

In arrivo un milione di euro per il Mice. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha firmato infatti il decreto Fondo Unico Turismo, che prevede lo stanziamento delle risorse in favore della meeting industry italiana per aumentarne la competitività a livello internazionale.

Il fondo sarà dedicato a finanziare da qui al 2024 il progetto elaborato da Convention Bureau Italia e da Federcongressi&eventi, che ha come obiettivo il rilancio della Penisola sul mercato internazionale dei congressi e degli eventi incrementando il numero dei congressi internazionali organizzati nel nostro Paese con il conseguente aumento degli arrivi di congressisti e dell’indotto economico generato.



Tre le principali aree di intervento che saranno sviluppate con attività realizzate da Convention Bureau Italia in collaborazione con Federcongressi&eventi, in coerenza con le strategie del Ministero del Turismo: business intelligence, business development e sostenibilità.