Lillabry Communication si unisce a Mcm Comunicazione: nasce il polo specializzato in eventi

Lillabry Communication e Mcm Comunicazione, agenzie specializzate nel settore della comunicazione ed eventi, uniscono le forze e diventano una cosa sola. La fusione di know how e delle migliori competenze nel settore consente alla neonata agenzia di offrire creazione, progettazione, pianificazione, sviluppo, gestione e finalizzazione di tutti i servizi necessari nell’organizzazione di convegni, concept, exhibition.

Per il prossimo triennio è in programma un cospicuo piano di investimenti per raggiungere un obiettivo già definito: 50 milioni di ricavi entro il 2025. “Questa fusione - dichiara Paolo Donzelli, socio di Lillabry Communication - rappresenta per noi una grande opportunità. Programmare un piano d’investimenti triennale e fissare un traguardo di ricavi da raggiungere entro il 2025 è il nostro modo di affermare la serietà del progetto e la volontà di non fermarsi a questo primo step. La nostra ambizione è creare una realtà che sia punto di riferimento nel settore”.



“Il piano triennale di investimenti - aggiunge Chicco Nobili, socio di Mcm Comunicazione - è il carburante di sinergie fondamentali che si svilupperanno con il nuovo partner. Non è solo una fusione, è una visione che siamo convinti ci permetterà di completare l’offerta e migliorare quindi l’esperienza per i nostri clienti, con uno sguardo anche oltre i confini nazionali”.



Lillabry Communication e Mcm comunicazione portano in dote alla nuova realtà tutti i 60 professionisti di esperienza che facevano parte delle singole realtà e un parco clienti composto da 40 aziende prestigiose.



Della nuova visione fa parte la volontà del management di implementare la crescita dell’agenzia coinvolgendo nuove società del settore da inserire nel gruppo.