Superfaces in sinergia con SIA Hospitality Design

'Superfaces', il marketplace b2b dedicato ai rivestimenti e materiali per l’architettura, l’interior e il design, si svolgerà nel quartiere fieristico di Rimini dal 12 al 14 ottobre prossimo, in concomitanza con SIA Hospitality Design 2022, come riporta Hotelmag. Sono queste le date scelte da IEG, la società organizzatrice, per una fiera che può essere considerata come punto d’incontro per le aziende italiane e internazionali che producono materiali innovativi per le superfici e la posa.

Obiettivo è quindi rinnovare, anche per la seconda edizione, la collaborazione e la sinergia con SIA Hospitality Design, fiera patrocinata da Federalberghi, che riunisce il settore dell’ospitalità per presentare i nuovi concept dell’accoglienza.



La vicinanza e la concomitanza di Superfaces con il salone per l’hotellerie permetterà alle aziende di confrontarsi con general manager, buyer e contractor di catene alberghiere e strutture ricettive, architetti, designer, ingegneri.



Le porte del padiglione di Superfaces 2022 si apriranno quindi a resilienti, laminati, resine, metallo, parquet, colori, carta da parati, con keyword quali contaminazione, ibridazione, capacità di adattarsi a soluzioni estetiche, tecniche, tailor made.