Ferrari, CbItalia: “I convention bureau devono essere più forti e riconosciuti”

I convention bureau devono essere “più forti, riconosciuti e dotati di fondi necessari per competere con chi fa il nostro stesso mestiere all’estero”. A ritenere che le strutture deputate all’acquisizione dei grandi eventi siano oggi fondamentali per la ripresa del settore è la presidente di CbItalia, Carlotta Ferrari.

“In tutto il mondo sono lo strumento super partes che coordina l’offerta e attrae i congressi internazionali, per questo – ha spiegato Ferrari – stiamo lavorando a un progetto ,che presenteremo a Enit e al ministero del Turismo, affinché i nostri convention bureau vengano riconosciuti nel loro ruolo a prescindere dalla loro forma giuridica e affinché possano operare e progettare a lungo termine e non essere in balia della politica, o dipendere esclusivamente dalla dedizione dei propri manager. Anche noi siamo un tassello... (continua a leggere su HotelMag)