Vision TTG By IEG 2022-2027: dopo Alessandria, appuntamento ad Asti il 12 maggio

Un’intera giornata d’aula, ad Alessandria, per presentare agli operatori del territorio la Vision TTG By IEG 2022-2027. Si è parlato degli orientamenti della domanda ancora in fase di emersione, offrendo una lettura del mercato e degli scenari di tendenza basata sulla sociosemiotica: un metodo innovativo utile per la progettazione di prodotti e messaggi promozionali in linea con le sensibilità del momento.

L’appuntamento rientra nel progetto di alta specializzazione per le imprese del turismo realizzato da Unioncamere Piemonte in collaborazione con TTG. Un calendario a tappe che ha interessato tutte le province piemontesi e che si concluderà il 12 maggio ad Asti.



L’iniziativa fa parte dell’offerta dei prodotti TTG orientati alla formazione e all’informazione dei professionisti del settore: Guide Tematiche per Consulenti di Viaggio, seminari in presenza e online di aggiornamento sull’andamento della domanda e dell’offerta nazionale e internazionale per territori, t.o., agenzie di viaggi, imprese di trasporto e di servizi.