Nuove tappe per la Vision TTG By IEG 2022-2027. Alessandria e Asti le prossime città in calendario

Alessandria e Asti si preparano ad ospitare due nuove tappe della Vision TTG By IEG 2022-2027. Il progetto di alta specializzazione per le imprese del turismo realizzato da Unioncamere Piemonte in collaborazione con TTG si svolge interamente in presenza e comprende una giornata di lavori ad Alessandria – il 5 maggio – e una seconda giornata di approfondimento laboratoriale, a numero chiuso, il 12 maggio ad Asti.

Molti i temi che verranno presentati, utili a rilevare i movimenti della domanda turistica attraverso un innovativo sistema di analisi basato sulla sociosemiotica applicata al marketing territoriale e di prodotto.



L’appuntamento è riservato alle imprese del settore del turismo interessate a sviluppare nuove strategie di promozione e di comunicazione del prodotto.



Per partecipare alla giornata del 5 maggio: http://piemontedesk.pie.camcom.it/scheda-iniziativa?id=117&p=1