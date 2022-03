"L'appuntamento è per il 12 ottobre di quest'anno, quando puntuale si aprirà il tradizionale appuntamento con la fiera dedicata all'intera filiera del turismo. Fino al 14 ottobre nei padiglioni di Rimini Fiera TTG Travel Experience insieme a SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style, gli eventi organizzati da Italian Exhibition Group, richiameranno nella Riviera Romagnola gli attori del settore per tracciare la rotta del comparto. "Ci siamo allenati a fare le cose difficili e questo ci ha aiutato a migliorare - commenta Gloria Armiri, group brand manager divisione turismo & hospitality di IEG -. Il coraggio non ci manca e portiamo avanti la nostra mission di supportare tutta l'industria del turismo anche e soprattutto nei momenti difficili come quelli che stiamo vivendo...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)