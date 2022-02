La Bmt di Napoli conferma le date dal 18 al 20 marzo

Si terrà nelle date precedentemente annunciate, ovvero dal 18 al 20 marzo, la Borsa Mediterranea del Turismo, che quest’anno festeggia l’edizione numero 25. L’appuntamento che si tiene alla Mostra d’Oltremare di Napoli avrà quest’anno come tema portante quello dell’incoming.

“Gli spazi espositivi destinati alle Regioni - spiega Angioletto de Negri (nella foto), fondatore dell’evento e patron di Progecta - saranno fisicamente disseminati lungo l’area fieristica per favorire una visione di insieme del settore turismo e le relazioni con gli addetti ai lavori”.



Protagonista attiva della fiera sarà la padrona di casa Regione Campania che sul turismo sta puntando molto sia in termini di politiche che di investimenti e che rappresenta una eccellenza del turismo ricettivo del Mediterraneo. “Nel 2021 il Paese si è confermato come la destinazione più gettonata e bisserà anche per il prossimo anno - aggiunge il presidente dell’Enit Giorgio Palmucci -. Non saranno solo le mete vere e proprie a determinare la scelta dell'Italia come destinazione, ma anche le esperienze e le meraviglie naturali, nonché gli hotel e i resort, l'ecoturismo, le esperienze enogastronomiche, il glamping, lo sport all’aria aperta, lo shopping, le spa e benessere termale, yacht e vacanze in barca”.



I riflettori però saranno puntati anche sull’outgoing, settore in attesa di un vero rilancio dopo l’apertura di alcuni corridoi.