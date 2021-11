IEG, risultati oltre le attese nel terzo trimestre

Risultati “oltre le attese” per Italian Exhibition Group nel terzo trimestre. Il Consiglio di amministrazione ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021, che nel solo terzo trimestre vede i ricavi totali del Gruppo IEG attestarsi a 35,5 milioni di euro (di cui 10,4 milioni di euro collegati a contributi incassati a ristoro delle perdite conseguite per la pandemia Covid-19), in aumento di 29,1 milioni di euro rispetto al medesimo periodo del 2020.

L’EBITDA del terzo quarter è di 11,6 milioni di euro, in aumento di 18,1 milioni di euro rispetto alla perdita di 6,6 milioni del medesimo periodo dell’anno precedente. Anche depurato dell’effetto delle partite non ricorrenti, l’EBITDA rimane positivo per 1,3 milioni di euro grazie alla buona risposta del mercato agli eventi tradizionalmente calendarizzati nel trimestre o riposizionati in questo periodo e all’effetto sui costi che le politiche di contenimento adottate hanno prodotto.



Il Risultato Operativo (EBIT) del Gruppo si attesta a 7,9 milioni di euro, in incremento di 18,5 milioni rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente.



Il Risultato netto del trimestre, pari a 7,2 milioni, mostra un miglioramento di 15,7 milioni rispetto a quello dello scorso anno che beneficiava anche di imposte anticipate sulle perdite fiscali di 2,9 milioni di euro. Il Risultato del Periodo di pertinenza degli azionisti della Capogruppo ammonta a 7,6 milioni di euro contro una perdita di 8,2 milioni di euro del terzo trimestre dell’anno precedente.



Il terzo trimestre 2021 apporta risorse finanziarie per 15,3 milioni, che derivano dalla gestione corrente per 17,0 milioni di euro (di cui 9,8 milioni relativi a ristori dei costi fissi non coperti da utili nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020), da un assorbimento di disponibilità finanziaria per attività di investimento per 0,7 milioni di euro ed altri flussi in uscita per 0,9 milioni di euro relativi principalmente a oneri finanziari.



I ricavi degli eventi organizzati del terzo trimestre 2021 ammontano a 11,1 milioni di euro, in crescita di 9,3 milioni di euro rispetto ai risultati conseguiti nel medesimo periodo dell’esercizio precedente.



Primi nove mesi

Estendendo lo sguardo ai primi nove mesi del 2021, i ricavi totali, che includono ricavi non ricorrenti per 10,6 milioni di euro collegati principalmente ai contributi a parziale ristoro delle perdite connesse alla pandemia, si attestano a 42,5 milioni di euro, in calo del 37,7% rispetto ai 68,2 milioni del medesimo periodo del 2020, anno nel quale il blocco dell’attività era intervenuto dopo la conclusione dei principali eventi di IEG che si svolgono nei primi mesi dell’anno.



L’EBITDA dei primi nove mesi, si attesta a -2,5 milioni di euro, in riduzione di 11,6 milioni rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. L’EBIT al 30 settembre 2021 evidenzia una perdita di 16,6 milioni di euro, contro una perdita di 7,1 milioni dello stesso periodo del 2020.



Il Risultato Prima delle Imposte evidenzia una perdita di 18,6 milioni di euro contro quella del 2020 di 621 mila di euro. L’apporto delle partite non ricorrenti è simile nei due periodi oggetto di analisi ed è pari rispettivamente a 6,9 milioni di euro e 6,3 milioni di euro, ma quelle del 2020 hanno carattere prevalentemente non monetario.



Il Risultato del Periodo del Gruppo non beneficia, in via prudenziale, di alcuna stima delle “imposte anticipate” sulle perdite fiscali del periodo, e perciò si attesta ad una perdita di 19,0 milioni di euro – rispetto all’utile di 0,8 milioni del 30 settembre 2020 – positivamente influenzato da 1,4 milioni di imposte anticipate. Il Risultato del Periodo di pertinenza degli azionisti della Capogruppo mostra una perdita di 17,5 milioni di euro contro l’utile di 1,6 milioni di euro dei primi nove mesi del 2020.



La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2021 ammonta a 132,8 milioni di euro, evidenziando un aumento dell’indebitamento netto di 3,7 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020.



Azioni per l’equilibrio finanziario

Riguardo alle misure volte a garantire l’equilibrio finanziario, proseguono le azioni messe in atto relativamente alla gestione del circolante e alla massimizzazione delle disponibilità finanziarie. La Capogruppo ha richiesto ed ottenuto il “Finanziamento e Cofinanziamento per il miglioramento e la salvaguardia della solidità patrimoniale a supporto del sistema fieristico” promosso da Simest S.p.A. il cui importo complessivo è di 10 milioni di euro (di cui circa 525 migliaia di euro a fondo perduto); le controllate Pro.stand e Summertrade hanno ottenuto nuovi finanziamenti per 4,5 milioni di euro. Grazie alle iniziative il Gruppo dispone di scorte di liquidità a cui si aggiungono linee di credito accordate e non utilizzate per un ammontare complessivo non inferiore a 53 milioni di euro.



Il patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2021 ammonta a circa 74,4 milioni di euro in diminuzione, a causa della perdita di periodo, rispetto a quello del 31 dicembre 2020 che era pari a 93,0 milioni di euro.



Segnali di fiducia

ll mese di ottobre ha confermato ulteriormente i segnali di fiducia arrivati nel terzo trimestre. In particolare le manifestazioni organizzate TTG Travel Experience (svolta in contemporanea con Sia – Hospitality Design, Sun – Beach&Outdoor Style e Superfaces, alla prima edizione) ed Ecomondo, in contemporanea con Key Energy, hanno conseguito risultati decisamente positivi sotto ogni punto di vista, tali da superare le aspettative per il 2020 e, nel caso di Ecomondo, raggiungendo risultati molto vicini ai livelli pre-pandemici.



In data 5 novembre, inoltre, il Ministero del Turismo ha comunicato gli importi “Teorici” (soggetti ancora a verifiche) di contributi spettanti per il solo anno 2020. Sulla base di questa comunicazione a Italian Exhibition Group S.p.A. sarannori conosciuti 4.765.576,79 euro; a Prostand Srl 2.936.985,64 euro. Si è ancora in attesa di conoscere il livello di contributi che saranno riconosciuti a ristoro delle perdite 2021.



Il Gruppo guarda, quindi, al futuro con fiducia e continua le proprie attività di scouting e di sviluppo finalizzate a realizzare possibili acquisizioni nel settore fieristico, sia sul mercato domestico che all’estero.



Calendario eventi societari

Il Consiglio di amministrazione ha, inoltre, approvato il calendario degli eventi societari per il 2022, disponibile sul sito internet della società nella sezione investor relations. I prossimi appuntamenti saranno il 24 marzo 2022 per l’approvazione del progetto di bilancio 2021, il 10 maggio per il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022, il 29 agosto per l’approvazione della semestrale 2022 e il 14 novembre per l’approvazione dei risultati dei primi nove mesi del 2022. L’assemblea dei soci è prevista il giorno 29 aprile 2022.