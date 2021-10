Ecoluxury Fair, appuntamento a Roma dal 5 al 7 novembre

Sarà Palazzo Taverna a Roma la sede della quarta edizione di Ecoluxury Fair, l’appuntamento interamente dedicato al turismo sostenibile che riunisce l’offerta italiana e internazionale.

Ad aprire la fiera ci sarà un forum sulla sostenibilità, con panel dedicati a temi quali l’hospitality di alta gamma, lo sviluppo territoriale, la smart-mobility e la finanza: saranno presentate al mercato testimonianze non solo di esperti, ma anche di proprietari e rappresentanti di eccellenze italiane e internazionali. Ospite e sponsor ufficiale dell’evento sarà l’Ente del Turismo di Israele.



“Il mio intento è quello di dare un forte segno di ottimismo e di diffondere fiducia nei confronti del futuro e del progresso non solo del nostro settore, ma dell’intera società” dice Enrico Ducrot, ideatore del progetto Ecoluxury.



Il 7 novembre, l’ultimo giorno di lavori, gli agenti di viaggi presenti potranno godere di alcune visite insolite della città di Roma, organizzate in collaborazione con la AGTA – Associazione Guide Turistiche Abilitate – che potranno così a loro volta proporle ai loro clienti; iniziativa che ha contribuito a far guadagnare all’Ecoluxury Fair il patrocinio dell’Assessorato allo Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Grandi Eventi cittadini di Roma Capitale.