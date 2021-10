World Travel Market di Londra: confermata l'edizione in presenza dall'1 al 3 novembre

Il World Travel Market di Londra avrà luogo in presenza come programmato. Gli organizzatori hanno voluto fugare ogni dubbio dopo l’ascesa dei casi di contagi da Covid in Gran Bretagna degli ultimi giorni, situazione che aveva fatto temere un dietrofront.

Secondo quanto riportato da TTG Media, l’importante appuntamento londinese, che si terrà dall’1 al 3 novembre nei padiglioni dell’ExCel, sarà accompagnato da una serie di misure stringenti in base ai protocolli previsti dopo la riapertura al pubblico lo scorso mese di agosto.



Tutti i partecipanti dovranno verificare il proprio stato di Covid prima dell'ingresso producendo prove di doppia vaccinazione, test negativo o prova di immunità naturale. I partecipanti inoltre dovranno indossare sempre le mascherine quando sono all'interno.